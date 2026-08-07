На Київщині заступник голови ВЛК вимагав хабар за фейкові діагнози для військовозобов'язаних

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП Київщини – лікарю-психіатру комунального медичного закладу за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав 2 тис. доларів США за підготовку пакета медичних документів із неправдивими діагнозами.

Такі документи мали стати підставою для визнання військовозобов’язаного обмежено придатним до проходження військової служби у частинах забезпечення та ТЦК і СП за результатами проходження військово-лікарської комісії.

Правоохоронці затримали фігуранта 5 серпня 2026 року в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди.

Під час невідкладних обшуків у службовому кабінеті вилучено 2 тис. доларів США, мобільний телефон та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 грн.

Нагадаємо, що у Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони вимагали від підприємця 80 тисяч гривень.