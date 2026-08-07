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07 серпня 2026, 20:56

Торгівля вибухівкою на передовій: на Харківщині затримали командира артилерії за продаж тротилу

07 серпня 2026, 20:56
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру підполковнику — командиру артилерійського дивізіону однієї з військових частин, яка виконує бойові завдання на Харківському напрямку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут вибухових речовин і комплектуючих до боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).



За даними слідства, військовослужбовець двічі продав понад 100 кг тротилу та підривачі до боєприпасів ствольної артилерії, отримавши за них загалом 240 тис. грн.



Перший продаж правоохоронці задокументували у червні 2026 року. За версією слідства, підозрюваний сховав вибухівку та підривачі у лісосмузі на Харківщині, а згодом передав їх покупцеві за 120 тис. грн.

У липні під час повторної закупки він продав ще одну партію тротилу за таку саму суму. Одразу після отримання коштів військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку автомобіля вилучили 120 тис. грн і мобільний телефон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також арештовано його майно.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили командира однієї з військових частин, який допомагав підлеглим уникати проходження служби, зберігаючи за ними грошове забезпечення.

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затримання Харківська область артилерія вибухівка
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