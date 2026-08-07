Близько 50 ударів за день: на Дніпропетровщині через атаки ворога двоє загиблих і шестеро поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня майже 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого двоє людей загинули та ще шестеро - дістали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

У Дніпровському районі пошкоджені склади логістичної компанії.

У Нікопольському районі атак зазнали місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мозолевська та Мирівська громади. Пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Як підкреслив Ганжа, загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали поранення. Зокрема, у тяжкому стані до лікарні доправили 50-річного чоловіка. Лікуватимуться амбулаторно 17-річний хлопець і 48-річна жінка, а також 56-річний і 57-річний чоловіки.

У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Спалахнула пожежа.

У Кам’янському районі ворог цілив по Божедарівській і Вишнівській громадах. Зазнала пошкоджнь інфраструктура.

У Криворізькому районі під ударом перебували Грушівська та Зеленодольська громади. Пошкоджена інфраструктура та автомобіль. Постраждала жінка.

Нагадаємо, що 7 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою артилерії та дронів різного типу.