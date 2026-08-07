На Дніпропетровщині чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 15-річного підлітка

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліцейські Самарівського району затримали 28-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні ножового поранення 15-річному хлопцю. Потерпілого госпіталізували до лікарні

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Інцидент стався 6 серпня близько 21:40 в одному із сіл Самарівського району. За попередніми даними, між раніше знайомими місцевими жителями раптово виникла сварка, під час якої чоловік вдарив неповнолітнього ножем у груди.

Унаслідок нападу хлопець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, оглянули місце події, вилучили речові докази та встановили особу нападника.

Ним виявився 28-річний місцевий житель, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що у місті Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 41-річній жінці, яку підозрюють в умисному вбивстві свого співмешканця.