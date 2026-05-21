У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Місцева адвокатка організувала схему, до якої такої залучила двох своїх підлеглих та помічницю судді одного з районних судів Харкова. Разом вони підроблювали довідки про те, що дружина військовозобов’язаного нібито самоусунулась від догляду за дитиною і не бере участь у її вихованні.

Адвокатка з фейковими висновками соцслужби готувала від імені батька позов до суду про позбавлення матері батьківських прав. Таким чином ухилянт ставав батьком-одинаком.

Учасників схеми затримали та повідомили їм про підозру. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Закарпатті ще одну масштабну схему уникнення мобілізації. Викрили керівника громадського об'єднання та його спільників.