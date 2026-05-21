У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
СБУ викрила у Харкові масштабну схему ухилення від мобілізації. Організаторкою схеми виявилась адвокатка
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Місцева адвокатка організувала схему, до якої такої залучила двох своїх підлеглих та помічницю судді одного з районних судів Харкова. Разом вони підроблювали довідки про те, що дружина військовозобов’язаного нібито самоусунулась від догляду за дитиною і не бере участь у її вихованні.
Адвокатка з фейковими висновками соцслужби готувала від імені батька позов до суду про позбавлення матері батьківських прав. Таким чином ухилянт ставав батьком-одинаком.
Учасників схеми затримали та повідомили їм про підозру. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.
