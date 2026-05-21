Парадокс війни: як ескалація може змінити баланс

Ми безнадійно й програшно загрузли в війні на виснаження, нерозв'язальній, вічній, тупиковій, безпросвітній

Ми безнадійно й програшно загрузли в війні на виснаження, нерозв'язальній, вічній, тупиковій, безпросвітній

Ілюстративне фото: 24 Канал

Війна легко може перетворитися на Тридцятилітню, а то й Півстолітню: гроші й зброю даватимуть до кінця світу (нашого – бо решта планети тим часом житиме своє краще життя).

Атож, про пробні зальоти російських безпілотників на балтійські терени НАТО я можу сказати лише це: нам вигідне лобове зіткнення з НАТО. Нам вигідно, щоби театр потрясінь розширився на площу НАТО – адже у фронтальному зіткненні з Альянсом росія, безумовно, програє – тоді, як у довговічній війні з Україною росія, безумовно, виграє.

Якщо не відбудеться масштабування війни й прямого залучення до неї крупніших сил – кінець відомий: усе поковиляє за планом путіна, який повільно заковтуватиме намічене, моритиме виснаженням і затягуватиме петлю безвихідної війни. Світові теж вигідно чимдовше затримувати війну на нашій території, і тут наші керманичі десятьма руками за (зі зрозумілих причин). Локалізація пекла в країні незламних, далебі, влаштує всіх. Нашу війну й так уже 5 років накривають кришкою, щоб відбивна не охолола.

Отож: нам потрібне потрясіння, глобальний рейвах, ескалація червоного рівня небезпеки між крупними гравцями. Без цього наша війна методично й планомірно випалить нас дотла.

Тільки-но станеться лобове зіткнення росії з НАТО – лише тоді в нас з’явиться реальний шанс виплигнути зі зашморгу.

Повірте, там війна 5 років стаціонарно м’ясорубити не буде. Там мудрі уряди, які цінують своїх людей і свої квітучі країни.