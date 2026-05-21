10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
08:39  21 травня
На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих
08:21  21 травня
У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 10:17

На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима

21 травня 2026, 10:17
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські затримали 27-річного військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві товариша

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція 19 травня отримала повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя. Судмедексперт зафіксував ушкодження голови. Загиблим виявився 39-річний військовослужбовець.

Правоохоронці з'ясували, що вдень між чоловіком та його 27-річним побратимом стався словесний конфлікт. Під час сварки молодший військовий кілька разів ударив опонента по голові частиною залізної труби. Постраждалий помер на місці.

Слідчі вилучили речові докази, а фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині взяли під варту військового за подвійне вбивство. Він розстріляв побратимів під час служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область події убивство військовослужбовці затримання
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі
21 травня 2026, 13:55
На Хмельниччині судитимуть водія за ДТП, у якій загинула жінка та травмувалися двоє дітей
21 травня 2026, 13:41
На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтера, який заробляв на авто для ЗСУ
21 травня 2026, 13:40
У Полтаві затримали подружжя за розбещення 6-річної доньки та зйомку порнографії
21 травня 2026, 13:20
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
21 травня 2026, 13:00
Українцям перерахують плату за тепло і гарячу воду: що змінив уряд
21 травня 2026, 12:43
На Черкащині затримали торговця зброєю та наркотиками
21 травня 2026, 12:35
У Житомирі пенсіонерку збила іномарка прямо на дорозі
21 травня 2026, 12:30
Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України
21 травня 2026, 12:15
Прикордонники знищили 100 російських безпілотників на Сумщині, Харківщині та Одещині
21 травня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »