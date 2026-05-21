Фото: поліція

Поліцейські затримали 27-річного військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві товариша

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція 19 травня отримала повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя. Судмедексперт зафіксував ушкодження голови. Загиблим виявився 39-річний військовослужбовець.

Правоохоронці з'ясували, що вдень між чоловіком та його 27-річним побратимом стався словесний конфлікт. Під час сварки молодший військовий кілька разів ударив опонента по голові частиною залізної труби. Постраждалий помер на місці.

Слідчі вилучили речові докази, а фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині взяли під варту військового за подвійне вбивство. Він розстріляв побратимів під час служби.