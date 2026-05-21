14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 17:35

Вкрали понад 70 мільйонів на їжі для ЗСУ: СБУ викрила ділків - серед них екс-чиновник Міноборони

21 травня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та за сприяння Міністра оборони України викрила масштабну схему розкрадення коштів. Йдеться про державні закупівлі для ЗСУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли, що це розслідування стосується розкрадання 71 мільйона гривень на постачанні оптових партій продовольчих товарів для української армії у період 2022–2024 років. Виявилось, що до схеми був причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони.

Екс-очільник департаменту залучив до схеми ще трьох керівників афілійованих комерційних структур. Він організовував укладання з ними договорів на постачання продовольства до військових частин ЗСУ на загальну суму майже 400 мільйонів гривень. Проте продукція не відповідала встановленим вимогам.

Ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману різницю забрали собі. Наразі всі отримали підозри. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ БЕБ розкрадання коштів
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Смертельна аварія на Київщині: дві іномарки влетіли в одна одну
21 травня 2026, 19:05
Вкрав майже 10 млн грн у військових: на Запоріжжі засудили офіцера-дезертира
21 травня 2026, 18:59
На Кіровоградщині викрили зловмисника, який утримував чоловіка в рабстві
21 травня 2026, 18:46
У Києві судитимуть водія, який на смерть збив 13-річну дівчинку
21 травня 2026, 18:45
На Київщині суддя допомагав "віджимати" квартири померлих
21 травня 2026, 18:41
Російські удари по Дружківці: четверо загиблих та п’ятеро поранених внаслідок атак
21 травня 2026, 18:18
Єрмак уперше показав електронний браслет під час засідання ВАКС
21 травня 2026, 18:05
Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинула 32-річна водійка, дитина у лікарні
21 травня 2026, 17:56
У Києві жінка "завалила" поштові відділення психотропами на мільйони гривень
21 травня 2026, 17:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »