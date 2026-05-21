Вкрали понад 70 мільйонів на їжі для ЗСУ: СБУ викрила ділків - серед них екс-чиновник Міноборони

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та за сприяння Міністра оборони України викрила масштабну схему розкрадення коштів. Йдеться про державні закупівлі для ЗСУ

Правоохоронці розповіли, що це розслідування стосується розкрадання 71 мільйона гривень на постачанні оптових партій продовольчих товарів для української армії у період 2022–2024 років. Виявилось, що до схеми був причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони.

Екс-очільник департаменту залучив до схеми ще трьох керівників афілійованих комерційних структур. Він організовував укладання з ними договорів на постачання продовольства до військових частин ЗСУ на загальну суму майже 400 мільйонів гривень. Проте продукція не відповідала встановленим вимогам.

Ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману різницю забрали собі. Наразі всі отримали підозри. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

