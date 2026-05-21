У Києві судитимуть водія, який на смерть збив 13-річну дівчинку

Фото: Національна поліція

У Києві будуть судити водія за смертельну ДТП на Оболоні. Загинула 13-річна дівчинка

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Смертельна аварія сталась в листопаді минулого року. Водій Tesla Model 3, громадянин РФ, рухався в напрямку проспекту Оболонського у Києві. На нерегульованому переході він пішоходів не пропустив. Тоді переходили дорогу 15-річний хлопчик та 13-річна дівчинка.

Водій рухався зі швидкістю майже 150 кілометрів на годину. Хлопець не постраждав. Дівчинка загинула на місці.

Правоохоронці з'ясували що водій вживав амфетамін. Зараз 23-річний росіянин перебуває під вартою без права внесення застави. Тепер обвинувальний акт уже скерували до суду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру 27-річному винуватцю ДТП на Сумщині, в якій загинув одномісячний малюк та постраждали ще дві маленькі дитини.