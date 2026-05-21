На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
Трагедія сталась на Дубенщині. Чоловік провину не визнає
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась 29 грудня в селі Сатиїв. 37-річний чоловік у п'яному стані посварився зі знайомою. Під час конфлікту він щонайменше чотири рази вдарив жінку по голові. Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка померла на місці.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Наразі розслідування завершене. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Львівщині правоохоронці затримали жінку, яка до смерті побила іноземця. Все сталося через конфлікт під час застілля. Тіло чоловіка знайшли в будинку в одному з селищ Яворівського району.
