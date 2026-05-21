На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою

Трагедія сталась 29 грудня в селі Сатиїв. 37-річний чоловік у п'яному стані посварився зі знайомою. Під час конфлікту він щонайменше чотири рази вдарив жінку по голові. Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка померла на місці.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Наразі розслідування завершене. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

