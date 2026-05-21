21 травня 2026, 18:41

На Київщині суддя допомагав "віджимати" квартири померлих

Фото: ДБР
Працівники ДБР викрили ще одну організовану групу, яка незаконно переоформлювала квартири померлих громадян у Київській області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники масштабної схеми подавали до суду позови з неправдивими відомостями про родинні зв’язки та нібито спільне проживання з померлими. У документах також зазначали вигадані об’єкти нерухомості та земельні ділянки, щоб змінити підсудність і передати справи до "потрібного" суду.

До складу групи входили дев’ять осіб, але ключову роль, за версією слідства, відігравав суддя одного з районних судів Київської області. Він контролював розгляд справ та забезпечував ухвалення рішень на користь фіктивних спадкоємців навіть за відсутності доказів і без сплати судового збору.

На підставі таких рішень цивільні учасники схеми отримували право власності на квартири.

Правоохоронці задокументували незаконне відчуження щонайменше п’яти квартир. Загальна вартість переоформленого майна становить мільйони гривень.

Слідчі також встановили, що до судових рішень систематично вносили неправдиві відомості – від вигаданих спадкових прав до неіснуючих об’єктів нерухомості.

Суддю підозрюють у пособництві шахрайству в особливо великих та великих розмірах, а також у службовому підробленні.

Санкції відповідних статей передбачають до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі слідство триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим причетним до схеми особам.

Нагадаємо, у Києві ріелтор "продав" квартиру померлого клієнта своїй дружині. За вчинене шахрайство зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

