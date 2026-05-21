Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинула 32-річна водійка, дитина у лікарні

Сьогодні 21 травня у селі Фрага Рогатинської громади на Прикарпатті внаслідок зіткнення легкового автомобіля Ford Focus із вантажівкою обірвалося життя молодої жінки

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

"21 травня близько 13.15 на лінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Фрага Рогатинської громади.…відбулося зіткнення легкового автомобіля Ford Focus із вантажним транспортним засобом. Унаслідок аварії водійка 1993 року народження загинула на місці події. Малолітню дитину оглядають медики та надають необхідну допомогу”, - повідомляє поліція області.

За їхньою інформацією, жінка та малолітня дитина перебували у салоні легкового авто.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють поліцейські та встановлюють усі обставини аварії.

