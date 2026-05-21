Смертельна аварія на Київщині: дві іномарки влетіли в одна одну

Трагедія сталась 20 травня у селищі Димер. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Попередньо, 54-річний водій Ssang Yong Musso виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Mersedes-Benz, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії водій Ssang Yong Musso загинув на місці. Його 63-річна пасажирка отримала поранення, її госпіталізували.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

