Російські удари по Дружківці: четверо загиблих та п’ятеро поранених внаслідок атак

У Дружківці на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще п’ятеро дістали поранення

Про це повідомила прокуратура Донецької області, передає RegioNews ..

Зазначається, що 21 травня 2026 року об 11:00 російські війська атакували Дружківку трьома "ФАБ-250” з УМПК. В результаті влучання засобів ураження загинули троє чоловіків 33, 59 і 62 років. Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Постраждалим надається медична допомога, один з них перебуває у важкому стані, констатували у прокуратурі.

Також там додали, що вже через годину окупанти вдарили FPV-дроном по автомобілю "ВАЗ-2107”, що рухався однією з вулиць населеного пункту.

Зазнав смертельних травм 52-річний містянин, а у 51-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову і закриту черепно-мозкову травми та множинні осколкові поранення.

Нагадаємо, що на Донеччині 21 травня російський FPV-дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дружківці. Удар спричинив потужні пожежі відразу на кількох поверхах, заблокувавши мешканців у власних квартирах.