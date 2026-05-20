20 травня 2026, 07:54

Батько Єрмака відвідував РФ через Мінськ після виборів 2019 року – "Схеми"

Фото: "Схеми"
Батько підозрюваного екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака – Борис Єрмак, який також фігурує у справі "Мідас", у 2019 році літав до Російської Федерації транзитом через Білорусь

Про це повідомляє проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода"), передає RegioNews.

За даними журналістів, поїздка відбулася наприкінці 2019 року, вже після обрання Володимира Зеленського та призначення Андрія Єрмака його помічником.

Ім’я Бориса Єрмака згадувалося під час судового засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, якого НАБУ та САП підозрюють у легалізації коштів під час будівництва елітної резиденції під Києвом.

Журналісти зазначають, що восени 2019 року він здійснив переліт до Санкт-Петербурга через Мінськ рейсом Belavia, а разом із ним подорожувала його дружина, уродженка Санкт-Петербурга. Вона, за даними розслідування, кілька разів відвідувала РФ у 2018-2019 роках тим самим маршрутом.

Окремо повідомляється, що Борис Єрмак, за даними слідства, міг бути залучений до контролю будівництва резиденції "Р-2" в Козині, зокрема погоджував фінансові питання та взаємодіяв із підрядниками. Надалі ці функції, за версією слідства, були передані іншій особі.

"В листуванні за грудень 2022 року, надісланих абонентом "Борис Михайлович" абоненту "Наталія", ставиться питання про погодження Борисом Михайловичем рахунку на електроматеріали для тимчасового зимового електрозабезпечення або надання альтернативного постачальника. Надалі знову пересилаються в грудні 2022-го року документи, які стосуються будівництва резиденції 2 і узгодження певних цінових пропозицій", – зачитувала уривки з матеріалів справи прокурорка САП Валентина Гребенюк під час судового засідання.

Антикорупційні органи офіційно не висували підозр Борису Єрмаку. Сам Андрій Єрмак та його представники раніше відмовилися коментувати окремі аспекти справи, зазначивши, що вони не стосуються кримінального провадження.

Нагадаємо, вранці 18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

