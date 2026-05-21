Вкрав майже 10 млн грн у військових: на Запоріжжі засудили офіцера-дезертира

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори довели в суді вину начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бригад на Запорізькому напрямку. Його визнано винним у заволодінні коштами військової частини в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також дезертирстві

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Суд призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком на 3 роки.

Також задоволено цивільний позов Міністерства оборони України про стягнення понад 9,7 млн грн збитків.

У суді прокурори довели, що з травня 2023 року по квітень 2025 року посадовець, маючи доступ до системи "Зарплатний проєкт”, вносив неправдиві дані щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.

Використовуючи дані звільнених військових та 14 власних банківських рахунків, він перераховував кошти на свої картки, після чого легалізовував їх через зняття готівки, перекази між рахунками, оплату покупок і кредитів. Частину грошей витратив на азартні ігри.

Унаслідок його дій військовій частині завдано збитків на понад 9,7 млн грн.

Крім того, у квітні 2025 року засуджений самовільно залишив місце служби, намагаючись ухилитися від її проходження та інсценувавши виїзд за кордон. У січні 2026 року його затримали правоохоронці.

