21 травня 2026, 18:59

Вкрав майже 10 млн грн у військових: на Запоріжжі засудили офіцера-дезертира

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори довели в суді вину начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бригад на Запорізькому напрямку. Його визнано винним у заволодінні коштами військової частини в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також дезертирстві

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком на 3 роки.

Також задоволено цивільний позов Міністерства оборони України про стягнення понад 9,7 млн грн збитків.

У суді прокурори довели, що з травня 2023 року по квітень 2025 року посадовець, маючи доступ до системи "Зарплатний проєкт”, вносив неправдиві дані щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.

Використовуючи дані звільнених військових та 14 власних банківських рахунків, він перераховував кошти на свої картки, після чого легалізовував їх через зняття готівки, перекази між рахунками, оплату покупок і кредитів. Частину грошей витратив на азартні ігри.

Унаслідок його дій військовій частині завдано збитків на понад 9,7 млн грн.

Крім того, у квітні 2025 року засуджений самовільно залишив місце служби, намагаючись ухилитися від її проходження та інсценувавши виїзд за кордон. У січні 2026 року його затримали правоохоронці.

Нагадаємо, що на Харківщині поліція та СБУ викрили корупційну схему в одній зі шкіл регіону. Директор ліцею фіктивно працевлаштував семеро "педагогів" без відповідної освіти, забрав їхні банківські картки та понад рік привласнював бюджетні мільйони, які виділялися на зарплати вчителям під час воєнного. стану.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
