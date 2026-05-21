У Києві жінка "завалила" поштові відділення психотропами на мільйони гривень

У Києві правоохоронці викрили 25-річну мешканку Київщини, яка налагодила оптовий збут психотропних речовин по всій Україні

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці повідомили про підозру 25-річній мешканці Київщини у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Вони встановили, що жінка організувала вдома оптовий склад наркотичних та психотропних речовин. Для збуту вона використовувала поштомати, через які встигла відправили 43 посилки у різні регіони України. Психотропи підозрювана збувала і через так звані "закладки" на вулиці біля будинку, де мешкала.

Під час обшуків вдома у неї виявили 2 кілограми психотропної речовини PVP, 500 грамів 4 ММС (мефедрон), 300 пігулок МДМА (екстезі), 200 грамів амфетаміну, пів кг канабісу, засоби для фасування.

Крім того, 200 грамів альфа PVP та 50 грамів канабісу вже були розфасовані та готові для подальшого збуту.

