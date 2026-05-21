14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 17:45

У Києві жінка "завалила" поштові відділення психотропами на мільйони гривень

21 травня 2026, 17:45
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці викрили 25-річну мешканку Київщини, яка налагодила оптовий збут психотропних речовин по всій Україні

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру 25-річній мешканці Київщини у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Вони встановили, що жінка організувала вдома оптовий склад наркотичних та психотропних речовин. Для збуту вона використовувала поштомати, через які встигла відправили 43 посилки у різні регіони України. Психотропи підозрювана збувала і через так звані "закладки" на вулиці біля будинку, де мешкала.

Під час обшуків вдома у неї виявили 2 кілограми психотропної речовини PVP, 500 грамів 4 ММС (мефедрон), 300 пігулок МДМА (екстезі), 200 грамів амфетаміну, пів кг канабісу, засоби для фасування.

Крім того, 200 грамів альфа PVP та 50 грамів канабісу вже були розфасовані та готові для подальшого збуту.

Нагадаємо, що 20 травня у Черкаській області поліцейські перекрили канал незаконного виготовлення та збуту наркотиків і психотропних речовин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ наркотики збут
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Смертельна аварія на Київщині: дві іномарки влетіли в одна одну
21 травня 2026, 19:05
Вкрав майже 10 млн грн у військових: на Запоріжжі засудили офіцера-дезертира
21 травня 2026, 18:59
На Кіровоградщині викрили зловмисника, який утримував чоловіка в рабстві
21 травня 2026, 18:46
У Києві судитимуть водія, який на смерть збив 13-річну дівчинку
21 травня 2026, 18:45
На Київщині суддя допомагав "віджимати" квартири померлих
21 травня 2026, 18:41
Російські удари по Дружківці: четверо загиблих та п’ятеро поранених внаслідок атак
21 травня 2026, 18:18
Єрмак уперше показав електронний браслет під час засідання ВАКС
21 травня 2026, 18:05
Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинула 32-річна водійка, дитина у лікарні
21 травня 2026, 17:56
Вкрали понад 70 мільйонів на їжі для ЗСУ: СБУ викрила ділків - серед них екс-чиновник Міноборони
21 травня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »