На Кіровоградщині викрили зловмисника, який утримував чоловіка в рабстві

Мешканець Кропивницького силоміць утримував 56-річного переселенця з Донеччини, змушуючи його до важкої фізичної праці без оплати

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Жителю Кропивницького повідомили про підозру у вербуванні людини з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану потерпілого.

За даними слідства, фігурант скористався скрутним становищем 56-річного переселенця з Донеччини, який через війну втратив роботу та залишився без засобів для існування. Чоловік певний час підробляв різноробочим у підозрюваного, однак згодом, як вважає слідство, фактично потрапив у трудову залежність.

Потерпілого поселили на території домоволодіння у Кропивницькому та змушували виконувати важку фізичну роботу — прибирати територію, класти бордюри, доглядати за деревами, збирати листя, прибирати за собаками та працювати у гаражному кооперативі.

За виконану роботу чоловіку не платили, належним чином не забезпечували харчуванням, а коли той просив гроші, щоб повернутися додому на Донеччину, йому, за версією слідства, погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці встановили, що за роботу потерпілого гроші отримував саме підозрюваний, однак самому чоловіку їх не передавав. Під час розслідування також з’ясовано, що потерпілий тривалий час проживав у підпорядкуванні фігуранта та перебував у вразливому стані.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про тримання підозрюваного під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

