У ніч на 14 травня, одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), РФ продовжила атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 731 засіб повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал";

18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

35 крилатих ракет Х-101;

675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

652 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 18 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Відомо про одну загиблу людину та постраждалих.

Київська область також перебувала під ударом ворожих дронів та ракет. Ворог атакував мирні населені пункти, цілячись у будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.