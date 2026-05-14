Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджені приватні будинки
Вночі 14 травня ворог понад 10 разів атакував Дніпропетровщину, використовуючи артилерію та безпілотники. Під удар потрапили Нікопольський та Синельниківський райони
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь, а також Червоногригорівська і Марганецька громади. Там зафіксовані пошкодження приватних будинків.
У Дубовиківській громаді Синельниківського району внаслідок атаки горів приватний будинок.
Інформаці про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, впродовж ночі Київська область перебувала під масованим ударом ворожих дронів та ракет. Ворог атакував мирні населені пункти, цілячись у будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Основний напрямок удару – Київ: РФ вночі атакувала Україну 56 ракетами та 675 БПЛА
14 травня 2026, 08:09Політика і містика: хто насправді впливає на рішення еліт
14 травня 2026, 08:08Угорщина викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю
14 травня 2026, 07:53Кілька хвиль дронів: Одеса пережила чергову нічну атаку
14 травня 2026, 07:47Ракетно-дроновий удар по Київщині: пошкодження у шести районах, є постраждалі
14 травня 2026, 07:36ВАКС оголосить рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку 14 травня
14 травня 2026, 07:29Майже 1000 ударів за добу: ворог атакував 49 населених пунктів на Запоріжжі
14 травня 2026, 07:23Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 14 травня
14 травня 2026, 07:11Удар по Києву: одна людина загинула, ще 16 постраждали, тривають рятувальні роботи
14 травня 2026, 07:01
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »