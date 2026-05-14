Удар по Києву: одна людина загинула, ще 16 постраждали, тривають рятувальні роботи

У ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у кількох районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, станом на зараз відомо, що внаслідок атаки постраждали 16 осіб. На жаль, одна людина загинула.

Мера столиці Віталій Кличко додав, що 9 постраждалих госпіталізували до медичних закладів міста, ще двом людям допомогу надали амбулаторно.

Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів і надавати допомогу постраждалим.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де сталося влучання у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару обвалилися конструкції будівлі. Надзвичайники врятували 10 осіб, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами. Також в районі зафіксовано падіння уламків на територію автозаправної станції.

У Солом’янському районі через атаку виникла пожежа припаркованого автомобіля.

У Голосіївському районі уламки виявили на проїжджій частині, а у Святошинському – на відкритій території.

В Оболонському районі уламки впали на територію паркінгу та бізнес-центру, пошкодивши триповерхову будівлю. За іншою адресою уламки пошкодили квартиру на 12 поверсі житлового будинку та влучили у 25-поверхову недобудову. Відомо про травмованих.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося займання на даху п’ятиповерхового житлового будинку, постраждала щонайменше одна людина. Також зафіксовано влучання безпілотника у п’ятиповерхівку та пошкодження приватного житлового будинку. В іншій локації спалахнули гаражі та припаркований автомобіль.

Повітряна тривога у столиці триває. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські окупанти тероризують Україну з 13 травня. В першій хвилі удару ворог застосував значну кількість безпілотників. Росіяни атакували Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.