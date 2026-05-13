13 травня 2026, 23:40

Співачка Олена Тополя відверто розповіла, чому не хоче їхати на Євробачення

Співачка Олена Тополя в 2010 році представляла Україну на Євробаченні в Норвегії. Вона відверто розповіла, чи погодилась би представити країну знову

У 2010 році Олена тополя під псевдонімом Alyosha виборола для України 9 місце у фіналі Євробачення. При цьому вона зізналась, що був і негативний досвід. Зокрема, це стосується фінансів.

На питання, чи погодилась би артистка поїхати на Євробачення знову, вона відповіла "так", але лише у випадку, якщо було б достатньо спонсорів та меценатів.

"Я думаю, мені вистачить тієї суми, яку ми з усією нашою командою витратили тоді, це було 450 тисяч доларів", - говорить Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч розповідала, що коли вона виступала на Євробаченні, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Злата зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.

Також LELÉKA, яка представляє Україну на конкурсі цьогоріч розповідала, скільки коштує її виступ.

