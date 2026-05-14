14 травня 2026, 00:50

Відома українська журналістка відверто розповіла про завмерлу вагітність

14 травня 2026, 00:50
Фото з відкритих джерел
Валентина Хамайко вперше відверто розповіла про особисту трагедію. За словами ведучої, вона пережила завмерлу вагітність

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ведуча "Сніданку 1+1" Валентина Хамайко розповіла, що завагітніла, але, на жаль, виносити дитину не вдалось: плід завмер. Це збіглось із ще однією трагедією: чоловік Валентини, військовий та бізнесмен Андрій Оністрат, втратив сина на фронті.

За її словами, чоловік дуже важко переживав втрату, тому вона не наважувалась розповісти йому про те, що сталось, щоб "не добивати" його ще однією страшною новиною. Тоді, каже ведуча, між ними було непросте спілкування.

Валентина зізнається, що в той період почувалася спустошеною, самотньою та розгубленою. Вона довго нікому не розповідала про пережите, бо боялася нерозуміння й того, що не отримає потрібної підтримки.

Зараз вона вже говорить про цю втрату відкрито. За її словами, вона наважилась це зробити не лише для себе, але й для інших жінок, які проходять через щось подібне: щоб вони знали, що вони не самотні.

Нагадаємо, раніше відомий ведучий Слава Дьомін розповів, що пережив втрату дитини. Він зізнався, що було важко стримувати власні почуття, щоб не лякати кохану.

