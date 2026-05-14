Відома українська журналістка відверто розповіла про завмерлу вагітність

Ведуча "Сніданку 1+1" Валентина Хамайко розповіла, що завагітніла, але, на жаль, виносити дитину не вдалось: плід завмер. Це збіглось із ще однією трагедією: чоловік Валентини, військовий та бізнесмен Андрій Оністрат, втратив сина на фронті.

За її словами, чоловік дуже важко переживав втрату, тому вона не наважувалась розповісти йому про те, що сталось, щоб "не добивати" його ще однією страшною новиною. Тоді, каже ведуча, між ними було непросте спілкування.

Валентина зізнається, що в той період почувалася спустошеною, самотньою та розгубленою. Вона довго нікому не розповідала про пережите, бо боялася нерозуміння й того, що не отримає потрібної підтримки.

Зараз вона вже говорить про цю втрату відкрито. За її словами, вона наважилась це зробити не лише для себе, але й для інших жінок, які проходять через щось подібне: щоб вони знали, що вони не самотні.

