Ракетно-дроновий удар по Київщині: пошкодження у шести районах, є постраждалі
Впродовж ночі Київська область перебувала під масованим ударом ворожих дронів та ракет. Ворог атакував мирні населені пункти, цілячись у будинки та об'єкти цивільної інфраструктури
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували, ще трьом жінкам надали допомогу на місці.
У Фастівському районі травмована 41-річна жінка, меддопомогу їй надали на місці.
Наразі наслідки обстрілів зафіксовані у шести районах області.
- Бучанський: виникла пожежа на складі, згоріли два автомобілі.
- Бориспільський: пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, господарські споруди, підприємство та шість автівок.
- Обухівський: зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків.
- Броварський: пошкоджені три приватні оселі, автомобіль та територія підприємства.
- Фастівський: пошкоджений багатоповерховий будинок.
- Білоцерківський: один приватний будинок.
На місцях влучань триває ліквідація пожеж, працюють усі оперативні служби. Влада спільно з громадами організовує допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджене.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Відомо про одну загиблу людину та постраждалих.