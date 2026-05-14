Впродовж ночі Київська область перебувала під масованим ударом ворожих дронів та ракет. Ворог атакував мирні населені пункти, цілячись у будинки та об'єкти цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували, ще трьом жінкам надали допомогу на місці.

У Фастівському районі травмована 41-річна жінка, меддопомогу їй надали на місці.

Наразі наслідки обстрілів зафіксовані у шести районах області.

Бучанський: виникла пожежа на складі, згоріли два автомобілі.

Бориспільський: пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, господарські споруди, підприємство та шість автівок.

Обухівський: зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків.

Броварський: пошкоджені три приватні оселі, автомобіль та територія підприємства.

Фастівський: пошкоджений багатоповерховий будинок.

Білоцерківський: один приватний будинок.

На місцях влучань триває ліквідація пожеж, працюють усі оперативні служби. Влада спільно з громадами організовує допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджене.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Відомо про одну загиблу людину та постраждалих.