13 травня 2026, 17:10

"Гадалка" Єрмака радила йому "протидіяти" НАБУ і САП: оприлюднені переписки

Фото: Радіо Свобода
Під час засідання ВАКС прокурорка зачитала протокол переписки Єрмака з громадянкою Анікієвич Веронікою Федорівною. Вона, ймовірно, і є тією "гадалкою", з якою він консультувався

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За версією слідтва, 24 грудня минулого року, коли у водія Андрія Єрмака був обшук, контакт "Андрей 2025" (ймовірно, сам Єрмак) відправив повідомлення Вероніці Анікієвич: "Клименко, Кривонос". Це прізвища керівників САП та НАБУ. "Гадалка" заявила, що вони ескалюють нападки на "Андрія 2025", і закликала його до протидії.

Пряма мова Анікієвич: "Я сегодня очень зла, потому заранее прошу прощения за резкость. Но, с другой стороны, может быть, моя резкость настроит вас на другую волну. Все начинается со слов, которые мы говорим себе и другим. Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете, отхватываете нападки и избиения, не отвечая. Скаливатка они. Вы позволяете этому быть. Ни о какой эскалации с вашей стороны речи не идет, если вы начнете что-то делать. Это не эскалация, а элементарная самозащита, но вы этого не делаете. Вас обоих кошмарят психологически. Вы молчите. С каждой новой историей ситуация ухудшается, но вы молчите.

Что должно еще произойти, чтобы вы начали действовать? И он начал действовать. У него (ймовірно, президент Зеленський -ред.) съели всех его людей, он молчал. Когда они доедят вас, они начнут есть его. Уверяю вас. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Вы готовы принести себя в жертву, только чтобы быть для него хорошим? Они не оставят вас в покое, им нужна власть и если вы их не остановите, то они ее получат. Вопрос в том, что будете делать вы и где вы будете. Ситуация такова, что или вы, или вас".

Прокурор додала, що після цього "Андрій 2025" відправив повідомлення з таким текстом: "Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Желєзняк, Арахамія, Гончаренко. Я готов на все. Я на все готов. Завтра готов".

Пряма мова Анікієвич: "Вы сейчас беспокоитесь про бумагу и про арест, на какое-то относительно короткое время. Это, конечно, неприятно, не хочется, но на сейчас у вас есть друг-гарант и нет серьезных доказательств, после чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они тогда будут действовать более серьезно, и не будет друга-гаранта и больше полномочий. И самое лучшее будет... это если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим".

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, як Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади.

Згодом журналісти з'ясували, хто така "гадалка Єрмака". Нею виявилась 51-річна Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Її батькоє громадянином РФ і, скоріше за все, проживає на окупованих територіях.

