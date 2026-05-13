21:30  13 травня
Розстріляв побратимів під час служби: на Миколаївщині взяли під варту військового за подвійне вбивство
17:55  13 травня
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
19:10  13 травня
"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 22:40

Смертельна ДТП на Житомирщині: авто перекинулось у ставок

13 травня 2026, 22:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 13 травня близько 07:00 у селі Бежів на Черняхівщині. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій ВАЗ не впорався з керуванням. У результаті машина виїхала за межі проїзної частини та перекинулась у ставок. Внаслідок ДТП загинули водій та його троє пасажирів.

"Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх причин та обставин трагедії", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево. У селі Видерта 18-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та врізався у дерево. Від отриманих травм водій та його 17-річний пасажир загинули на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
На Житомирщині викрили масштабну схему у коледжі: посадовці фіктивно працевлаштували 14 "педагогів"
13 травня 2026, 19:45
Нічне зіткнення на Черкащині: загинув молодий водій, пасажирка в лікарні
13 травня 2026, 10:47
Загибель дитини на Київщині: водію вантажівки повідомили про підозру
13 травня 2026, 09:58
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Співачка Олена Тополя відверто розповіла, чому не хоче їхати на Євробачення
13 травня 2026, 23:40
В Одесі елітні квартири збудували прямо на заповідних землях
13 травня 2026, 23:20
23 удари по залізниці: ворог атакував депо та мости у семи областях, у Здолбунові є загиблі
13 травня 2026, 22:59
Понад 40 атак за день: на Дніпропетровщині через обстріли поранено двох чоловіків
13 травня 2026, 22:52
Росія атакувала об’єкти Нафтогазу у Харківській та Житомирській областях
13 травня 2026, 22:38
Костюм за 250 тисяч: Єрмак прийшов до суду у "лакшері" образі
13 травня 2026, 22:10
Підозра на норовірус: у Франції заблокували круїзне судно Ambition з сотнями пасажирів
13 травня 2026, 22:07
Переламані ребра та пробиті легені: на Хмельниччині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство
13 травня 2026, 21:55
Командир наказав відсікти голови: окупанти вчинили наругу над тілами загиблих військових ЗСУ
13 травня 2026, 21:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »