Смертельна ДТП на Житомирщині: авто перекинулось у ставок

Аварія сталась 13 травня близько 07:00 у селі Бежів на Черняхівщині. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Попередньо, водій ВАЗ не впорався з керуванням. У результаті машина виїхала за межі проїзної частини та перекинулась у ставок. Внаслідок ДТП загинули водій та його троє пасажирів.

"Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх причин та обставин трагедії", - повідомили в поліції.

