Скільки людей потрібно фронту насправді: математика війни без ілюзій

Омріяні "терміни служби" – це чиста, сувора математика. Немає змісту кричати чи плакати

Омріяні "терміни служби" – це чиста, сувора математика. Немає змісту кричати чи плакати

Ілюстративне фото: AP/Evgeniy Maloletka

Держава тут буде максимально твердою: поки не буде чітко і без сумнівів визначено момент, коли нас можуть безпечно відпустити, без катастрофічних наслідків для фронту – нас не відпустять.

А коли можна буде відпустити? Тоді, коли буде зрозуміло, що кількість людей на фронті, в реальній війні ДОСТАТНЯ.

Як ви вже мабуть відчули, саме цей момент – визначення ДОСТАТНЬОЇ кількості чисельності Сил оборони – є найбільш слабкою і непевною ланкою.

Чому? Тому що військова система сама ніколи не насититься людьми. Скільки їй не дай – буде мало.

Поставте себе на місце будь-якого командира. Уявіть, що вам постачають безкоштовних виконавців ваших завдань. Безкоштовних, тому що керівник не обмежений жодними бюджетами на їх утримання.

Кожен додатковий боєць, якщо він не алкозалежний чи хворий – це чистий плюс до ваших, як керівника, можливостей. І от, такий ресурс для виконання завдань вам пропонують обмежити. Чи зможете ви уникнути спокуси завищити свою потребу в людях? Що тут є критерієм ДОСТАТНОСТІ кількості людей? Приміром, для оборони треба менше людей, чим для наступу...

Тому чіткі терміни служби – це може бути лише акт політичної волі. Котрий ніколи не народиться в рамках якогось окремого міністерства чи навіть цілого Кабміну. Потрібен хтось, хто не буде питати виконавців їх думку, а просто рубатиме з плеча.

Це може бути рішення тільки однієї особи – Верховного головнокомандуючого. Переконати його можна по-доброму, цифрами: розкладом, якою РЕАЛЬНОЮ кількістю людей на фронті за останні роки добивалася своїх результатів наша армія. Або – як завжди, великим і гучним суспільним запитом.

Але чи до цього зараз нашому суспільству? Чи усвідомлює воно, що від строків служби залежить живучість війська, а від живучості війська – все інше?