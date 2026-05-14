Угорщина викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю

Посол РФ в Угорщині у четвер вранці має прибути до Міністерства закордонних справ країни у зв'язку з повітряною атакою Росії на Закарпаття

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, якого цитують HVG та "Європейська правда", передає RegioNews.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", – заявив він.

Мадяр також повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер о 11:30 у зв’язку з атакою дронів на Закарпаття.

Орбан заявила про "глибоке засудження" російської атаки. За її словами, відомо про п'ять ударів дронами. Зокрема, у Сваляві дрони пошкодили трансформатор і залізничну станцію, а в Ужгороді – промисловий об’єкт.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав швидку реакцію нової очільниці МЗС Угорщини та подякував їй за позицію.

Як пишуть ЗМІ, попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Раніше повідомлялося, що напередодні на Закарпатті сталась найбільша атака за весь час повномасштабної війни. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, російські окупанти тероризують Україну з 13 травня. В першій хвилі удару ворог застосував значну кількість безпілотників. Росіяни атакували Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.