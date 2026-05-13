Костюм за 250 тисяч: Єрмак прийшов до суду у "лакшері" образі

Андрій Єрмак нещодавно отримав підозру від НАБУ і САП у легалізації коштів. При цьому журналісти звернули увагу на його одяг, у якому він прийшов до суду

Зазначається, що до Вищого антикорупційного суду Андрій Єрмак прийшов у костюмі бренду Tom Ford за 4990 євро (за актуальним курсом НБУ — 257 484 гривень).

Також на руці в колишнього очільника Офісу президента України помітили годинник Casio G-SHOCK Classic GM-2100. Його вартість стартує від 220 доларів (9 000 гривень).

Навіть без урахування ціни на взуття та сорочку, "образ" Андрія Єрмака до суду коштує понад 200 тисяч гривень.

Згідно з декларацією Андрія Єрмака за 2025 рік, його заробітна плата складала 53 3735 гривень, не рахуючи премій та компенсації за невикористану відпустку.

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, як Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади.

Раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.