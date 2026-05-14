Фото: МВА

Вночі та під ранок 14 травня ворог здійснив атаку на Одесу, застосувавши кілька хвиль ударних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

"Вночі та під ранок ворог атакував Одесу кількома хвилями ударних безпілотників. Завдяки професійній роботі наших Сил оборони обійшлося без влучань та постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Відомо про одну загиблу людину та постраждалих.