В Одесі елітні квартири збудували прямо на заповідних землях

Фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру директору будівельної компанії. Йдетться про забудову на заповідних землях

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 2015 році керівник компанії, відомий в Одесі забудовник, за договором купівлі-продажу отримав із правом подальшої реконструкції недобудову із залізо-бетонних колон поблизу Одеського палацу спорту.

При цьому з 2015 по 2021 роки забудовник майже вдвічі вийшов за дозволені територіальні межі. При цьому здійснено самовільне захоплення земель. Зазначається, що зайнята ділянка відноситься до державної власності та є частиною природно-заповідного фонду в Приморському районі міста.

Підприємець організував будівництво комплексу апартаментів, включаючи 30-поверховий житловий будинок, під продаж квартир. Наразі весь ЖК огороджено капітальним металевим парканом.

Державі спричинено збитків понад 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо незаконного використання земель Чорнобильської зони для отримання прибутку. Лише за один рік державі завдано понад 4,9 млн грн збитків.