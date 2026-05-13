21:30  13 травня
Розстріляв побратимів під час служби: на Миколаївщині взяли під варту військового за подвійне вбивство
17:55  13 травня
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
19:10  13 травня
"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 23:20

В Одесі елітні квартири збудували прямо на заповідних землях

13 травня 2026, 23:20
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру директору будівельної компанії. Йдетться про забудову на заповідних землях

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 2015 році керівник компанії, відомий в Одесі забудовник, за договором купівлі-продажу отримав із правом подальшої реконструкції недобудову із залізо-бетонних колон поблизу Одеського палацу спорту.

При цьому з 2015 по 2021 роки забудовник майже вдвічі вийшов за дозволені територіальні межі. При цьому здійснено самовільне захоплення земель. Зазначається, що зайнята ділянка відноситься до державної власності та є частиною природно-заповідного фонду в Приморському районі міста.

Підприємець організував будівництво комплексу апартаментів, включаючи 30-поверховий житловий будинок, під продаж квартир. Наразі весь ЖК огороджено капітальним металевим парканом.

Державі спричинено збитків понад 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо незаконного використання земель Чорнобильської зони для отримання прибутку. Лише за один рік державі завдано понад 4,9 млн грн збитків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса забудова прокуратура
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Співачка Олена Тополя відверто розповіла, чому не хоче їхати на Євробачення
13 травня 2026, 23:40
23 удари по залізниці: ворог атакував депо та мости у семи областях, у Здолбунові є загиблі
13 травня 2026, 22:59
Понад 40 атак за день: на Дніпропетровщині через обстріли поранено двох чоловіків
13 травня 2026, 22:52
Смертельна ДТП на Житомирщині: авто перекинулось у ставок
13 травня 2026, 22:40
Росія атакувала об’єкти Нафтогазу у Харківській та Житомирській областях
13 травня 2026, 22:38
Костюм за 250 тисяч: Єрмак прийшов до суду у "лакшері" образі
13 травня 2026, 22:10
Підозра на норовірус: у Франції заблокували круїзне судно Ambition з сотнями пасажирів
13 травня 2026, 22:07
Переламані ребра та пробиті легені: на Хмельниччині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство
13 травня 2026, 21:55
Командир наказав відсікти голови: окупанти вчинили наругу над тілами загиблих військових ЗСУ
13 травня 2026, 21:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »