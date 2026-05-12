12 травня 2026, 21:28

Єрмак прокоментував перше судове засідання у своїй справі

12 травня 2026, 21:28
Фото: Андрій Єрмак/телеграм
Адвокат та колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 12 травня відбулося перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру

Про це він повідомив у телеграмі, передає RegioNews.

За словами Єрмака, наразі він разом із адвокатами ознайомлюється з матеріалами провадження.

"Вже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необґрунтованим", — заявив він.

Єрмак наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

"Як адвокат із понад 30-річним стажем, я завжди керувався законом. І зараз так само буду захищати свої права, своє ім’я та свою репутацію виключно в межах законів України", — написав він.

Також він заявив про нібито тиск на правоохоронні органи.

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру, — зазначив Єрмак.

Він додав, що залишається в Україні, продовжить адвокатську діяльність та планує надалі допомагати військовим і колишнім полоненим.

Нагадаємо, що під час суду щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака озвучувались деякі деталі з переписок, якими володіли правоохоронці. Зокрема, про те, як Єрмак раніше ухвалював рішення щодо призначення на топ-посади.

Раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

Судове засідання розпочалось 12 травня о 16:00. Проте одразу повідомлялось, що запобіжний захід Єрмаку не оберуть сьогодні, адже ознайомлення зі справою може бути довшим.

