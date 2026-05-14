Майже 1000 ударів за добу: ворог атакував 49 населених пунктів на Запоріжжі
Минулої доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворог використовував різні види озброєння для атак:
- Авіаційні удари: війська рф здійснили 38 ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Оріхову, Новоданилівці, Малій Токмачці та іншим населеним пунктам.
- Дрони: 654 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Степногірськ, Гуляйполе та низку інших громад.
- РСЗВ: зафіксовано 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Новоданилівці.
- Артилерія: 275 ударів прийшлися по Біленькому, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному та іншим селам області.
Внаслідок атаки по Запорізькому району загинула одна людина.
Загалом надійшло 58 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, 13 травня РФ здійснила масштабну атаку на об’єкти залізниці по всій країні. Під ударом опинилися депо, мости та вузлові станції у семи областях.
