Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
12 травня 2026, 08:56

Про "плівки", кадрові рішення та політичну кризу

З приводу плівок можу сказати одне: я неодноразово писав – далі буде. Не тому, що я маю якусь інсайдерську інформацію, а тому, що я розумію логіку людей і процесів
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Так і зараз кажу: далі буде, і варто принаймні прибрати з уряду міністрів, які будуть на наступних плівках. Варто нарешті припинити робити вигляд, що нічого не відбувається. Я пишу з літа минулого року: у нас повноцінна політична криза, жити в ній довго неможливо, треба з неї виходити, а для цього передусім її визнати, а потім читати Конституцію і робити, що написано.

Істерик від мене не дочекаєтеся, бо істерика може бути, коли раптом дізнаєшся якусь шокуючу новину, а я нічого нового не дізнався. Не тому, що я знав щось особливе, а тому, що все було зрозуміло давно.

А, і ще трохи, щоб два рази не вставати.

1. Не беріть на роботу за принципом особистої лояльності, а беріть компетентних та ціннісних.

2. Не дозволяйте комусь обмежувати ваш доступ до інформації зовні. Слухайте різних.

3. Майте поруч людей, здатних сказати "ні". Спертися можна на те, що опирається.

P.S. І викиньте цей проєкт Цивільного кодексу. Він не пройде так само, як не пройшла ліквідація незалежності антикор органів минулого літа.

Україна корупційна схема корупція плівки Міндіча плівки Єрмака підозра
 
