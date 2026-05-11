НАБУ проводить обшуки у будинку Андрія Єрмака в Києві, — Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк заявив про слідчі дії Національного антикорупційного бюро на вулиці Шовковичній у Києві, де, ймовірно, розташована квартира колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Про це Железняк написав у телеграмі, передає RegioNews .

"Зараз дії НАБУ проводяться на Шовковичній. Враховуючи, що зайшли в підʼїзд, де знаходиться квартира Єрмака, то виглядає так, що у нього вдома", — написав нардеп.

Пізніше він додав:

"Ну точніше в тому житлі, яке добудовано".

Офіційної інформації від НАБУ або Офісу президента щодо можливих слідчих дій станом на зараз немає.

Нагадаємо, що колишній керівник Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Андрій Єрмак дав коментар журналістам в якому заявив, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

Раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія".