Правоохоронці розслідують випадок побиття дівчинки, що стався в одному з сіл Чернігівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили особу 15-річного підлітка, який бив 12-річну дівчинку в одному з сіл Чернігівського району. Інші підлітки знімали ці дії на відео.

Інцидент виявила офіцер служби освітньої безпеки під час роботи в навчальному закладі.

Наразі поліція встановлює всіх учасників інциденту, зокрема тих, хто знімав відео, щоб надати правову оцінку їхнім діям.

Справу розслідують за статтею 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

