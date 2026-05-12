У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком

Фото: Національна поліція
У Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень дружині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 травня близько 10:00 в одному з приватних будинків Шевченківського району міста.

На місце події після отримання повідомлення прибула слідчо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, під час конфлікту місцевий житель 1974 року народження наніс тілесні ушкодження своїй дружині 1988 року народження. Унаслідок травм жінці ампутували два пальці.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Фігуранта затримали та вже оголосили йому підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік вбив кохану. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. 44-річний чоловік побив 42-річну жінку. Вона на той момент була прикута до ліжка через тазостегнову гіпсову пов'язку.

