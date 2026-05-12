У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком

У Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень дружині

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що інцидент стався 10 травня близько 10:00 в одному з приватних будинків Шевченківського району міста.

На місце події після отримання повідомлення прибула слідчо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, під час конфлікту місцевий житель 1974 року народження наніс тілесні ушкодження своїй дружині 1988 року народження. Унаслідок травм жінці ампутували два пальці.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Фігуранта затримали та вже оголосили йому підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

