11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
08:38  12 травня
В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 11:55

На Рівненщині BMW зіткнувся зі скутером: загинув 17-річний хлопець

12 травня 2026, 11:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У місті Сарни Рівненської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув неповнолітній водій скутера

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Смертельна автопригода сталася 11 травня близько 23:00 на вулиці Костопільській.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля BMW – 22-річний житель села Хорів – допустив зіткнення зі скутером, яким керував 17-річний сарненчанин.

За даними правоохоронців, двоколісний транспорт рухався у попутному напрямку та здійснював маневр розвороту.

Унаслідок зіткнення керманич скутера загинув на місці події. Відомо, що хлопець не мав посвідчення водія та перебував без мотошолома.

За фактом аварії слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП. 12-річний водій електроскутера Cross не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся У результаті ДТП травми отримав 13-річний пасажир.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ДТП ПДР авто скутер неповнолітній
На Львівщині під колесами вантажівки загинула жінка
12 травня 2026, 11:56
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
12 травня 2026, 09:41
На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла
12 травня 2026, 07:57
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет
12 травня 2026, 13:00
Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47
На Одещині робітник загинув під час роботи з автокраном: судитимуть підприємця
12 травня 2026, 12:45
Адвокат Єрмака: підозра у справі про легалізацію 460 млн грн безпідставна
12 травня 2026, 12:35
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
12 травня 2026, 12:30
На Чернігівщині підліток побив 12-річну дівчинку: поліція відкрила справу
12 травня 2026, 12:22
На Львівщині під колесами вантажівки загинула жінка
12 травня 2026, 11:56
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
12 травня 2026, 11:42
У Вінниці пʼяний військовий підірвав піротехнічну гранату перед поліцейськими
12 травня 2026, 11:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Всі блоги »