На Рівненщині BMW зіткнувся зі скутером: загинув 17-річний хлопець

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Смертельна автопригода сталася 11 травня близько 23:00 на вулиці Костопільській.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля BMW – 22-річний житель села Хорів – допустив зіткнення зі скутером, яким керував 17-річний сарненчанин.

За даними правоохоронців, двоколісний транспорт рухався у попутному напрямку та здійснював маневр розвороту.

Унаслідок зіткнення керманич скутера загинув на місці події. Відомо, що хлопець не мав посвідчення водія та перебував без мотошолома.

За фактом аварії слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП. 12-річний водій електроскутера Cross не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся У результаті ДТП травми отримав 13-річний пасажир.