Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
ДТП сталася вночі 11 травня у селищі Новодонецьке у Краматорському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих передали медикам для надання допомоги.
Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблої жінки з понівеченого салону автомобіля.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, ввечері 10 травня на Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево. Від отриманих травм хлопці загинули.
