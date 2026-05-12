Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет
Аварія сталась 9 травня близько 5:00 у селі Жубровичах Коростенського району. На жаль, загибла людина
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 20-річний водій Renault не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Він та виїхав за межі проїзної частини. В результаті машина перекинулась у кювет. На жаль, водій загинув на місці.
"Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути уважними під час керування транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті автомобіль Volkswagen зіткнувся з туристичним автобусом Neoplan. Внаслідок цього легковик злетів з дороги й впав у русло річки Прут.
