Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 9 травня близько 5:00 у селі Жубровичах Коростенського району. На жаль, загибла людина

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 20-річний водій Renault не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Він та виїхав за межі проїзної частини. В результаті машина перекинулась у кювет. На жаль, водій загинув на місці.

"Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути уважними під час керування транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.

