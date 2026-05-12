Фото: поліція

У Білгород-Дністровському районі завершили розслідування справи щодо приватного підприємця, чий працівник загинув під час виконання небезпечних робіт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Трагедія сталася у жовтні минулого року в Шабівській громаді. 46-річний різноробочий облаштовував проїзд для спецтехніки за допомогою автокрана. Під час маневру стріла опинилася на небезпечній відстані від лінії електропередач, внаслідок чого чоловік отримав смертельний удар струмом.

Слідство з'ясувало, що підприємець допустив до робіт з підвищеною небезпекою людину без належного оформлення, медичного огляду та спеціального навчання. Поліція зібрала докази порушення нормативно-правових актів з охорони праці, що призвело до тяжких наслідків.

Підприємця судитимуть за ч. 2 ст. 272 КК України. Йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік тяжко травмувався на виробництві. Він впав із двометрової висоти та множинні переломи й травму голови.