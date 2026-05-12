Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими

Українські військові продовжують нищити окупантів на фронті. Прикордонники показали, як атакували росіянина, який прикидався мертвим

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу прикордонників бригади "Форпост". Тут можна побачити, як росіянин ховався серед тіл ліквідованих окупантів, намагаючись прикинутись мертвим. Проте після удару він підвівся, ніби нічого не сталось. Однак ненадовго.

"Результат – на відео. Караюча тінь бачить більше, ніж ворогу здається", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині.