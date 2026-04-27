Перед судом постане 55-річний чоловік, який жорстоко вбив свого брата-близнюка та розчленував його тіло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За вчинення умисного вбивства чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, злочин стався 18 січня у Чугуєві на Харківщині. Між братами, які проживали разом, виник конфлікт. Під час бійки обвинувачений завдав родичу 10 ножових поранень, від яких той помер на місці. Щоб приховати вбивство, чоловік розчленував тіло загиблого. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві контейнери, а тулуб залишив на балконі квартири. Про зникнення чоловіка до поліції повідомила сусідка, яка не бачила його кілька днів. Під час перевірки правоохоронці виявили рештки тіла в оселі та затримали вбивцю.