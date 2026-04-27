27 квітня 2026, 13:56

Не працювала, але отримала 1,1 млн грн: у Києві викрили фіктивне працевлаштування

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві правоохоронці виявили випадок фіктивного працевлаштування в Інституті ветеринарної медицини НААН

Про це повідомляє столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що через цю схему з державного бюджету було незаконно виплачено понад 1,1 мільйона гривень.

За даними слідства, схему розтрати коштів організувала посадовиця інституту, залучивши до неї свою подругу.

Жінку формально працевлаштували на посади провідного інженера, а згодом – головного фахівця сектору. Водночас вона фактично не виконувала трудових обов’язків і не перебувала на робочому місці.

Попри це, посадовиця вносила до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані години, що ставало підставою для нарахування заробітної плати.

У результаті, з жовтня 2018 року по лютий 2025 року держава безпідставно виплатила фіктивній співробітниці понад 1,1 млн грн.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині директор "збагатився" на "мертвих душах". Зловмисники оформлювали фіктивне працевлаштування. "Працівники" насправді не працювали, але на них надходили зарплати. Збитки оцінюють на понад 5,8 мільйона гривень.

Київ бюджет працевлаштування посада зарплата НААН фіктивні документи
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
