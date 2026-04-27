Не працювала, але отримала 1,1 млн грн: у Києві викрили фіктивне працевлаштування

У Києві правоохоронці виявили випадок фіктивного працевлаштування в Інституті ветеринарної медицини НААН

Про це повідомляє столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що через цю схему з державного бюджету було незаконно виплачено понад 1,1 мільйона гривень.

За даними слідства, схему розтрати коштів організувала посадовиця інституту, залучивши до неї свою подругу.

Жінку формально працевлаштували на посади провідного інженера, а згодом – головного фахівця сектору. Водночас вона фактично не виконувала трудових обов’язків і не перебувала на робочому місці.

Попри це, посадовиця вносила до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані години, що ставало підставою для нарахування заробітної плати.

У результаті, з жовтня 2018 року по лютий 2025 року держава безпідставно виплатила фіктивній співробітниці понад 1,1 млн грн.

