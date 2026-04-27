Ранкова атака дронів на Полтавщині: пошкоджено дачний кооператив

Вранці Полтавська громада зазнала атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу в одному з дачних кооперативів зафіксовано пошкодження

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, вибуховою хвилею вибито вікна у будинках та пошкоджено скління теплиць. На місці працюють фахівці, які обстежують територію та фіксують наслідки атаки.

Станом на 10:00 інформації про постраждалих або поранених немає.

Мешканців, чиє майно зазнало пошкоджень, закликають звертатися до міської оперативної служби за телефонами: 15-80, 067-158-15-80 або 066-286-58-87.

Також громадян просять бути обережними: у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів не наближатися до них і негайно повідомляти поліцію або рятувальників.

Нагадаємо, вранці 27 квітня російські війська атакували Полтавщину двома безпілотниками. В обласному центрі було чутно щонайменше два вибухи.

Цієї ночі РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 11 локаціях.