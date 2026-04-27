До суду направлений обвинувальний акт щодо лікарки з Ніжинського району за недбалість, що призвела до смерті 12-річної дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Лікарку судитимуть за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Обвинуваченій загрожує до трьох років обмеження волі або до п’яти років ув'язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю.

Слідство встановило, що лікарка проігнорувала обов’язкові медичні протоколи та посадові інструкції, що унеможливило вчасний порятунок життя пацієнта.

Нагадаємо, що трагедія сталася у червні 2025 року, коли до сімейної лікарки звернулася мати з 12-річним сином, який мав високу температуру та висип. Медик встановила діагноз "скарлатина", проте неправильно визначила ступінь тяжкості хвороби. Попри ознаки тяжкої бактеріальної інфекції, лікарка не госпіталізувала хлопчика та призначила амбулаторне лікування вдома. Через відсутність належної допомоги у дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який став причиною смерті.