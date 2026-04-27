27 квітня 2026, 13:25

Понад 576 млн грн з оборони вивели через фіктивні фірми – викрито схему

27 квітня 2026, 13:25
Фото: Прокуратура України
В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила конвертаційний центр для легалізації коштів і ухилення від сплати податків

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, одним із "клієнтів" схеми стало підприємство, яке у 2023-2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Із 2,5 млрд грн державних коштів, отриманих за виконані контракти, посадовці підприємства спільно з учасниками конвертаційного центру вивели в тінь понад 576 млн грн.

За матеріалами справи, кошти перераховувалися через мережу фіктивних підприємств за нібито постачання товарів і послуг, які фактично не здійснювалися. Так звані фірми-прокладки не мали працівників, виробничих потужностей і реальної господарської діяльності, а їхніми номінальними керівниками були підставні особи, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Отримані кошти надалі переводилися в готівку та поверталися замовникам за вирахуванням відсотка за "послуги" конвертаційного центру. Паралельно формувався штучний податковий кредит, що спричинило ухилення від сплати податків на суму понад 100 млн грн.

Під час розслідування проведено понад 40 обшуків, вилучено готівку, транспортні засоби, техніку, печатки та чорнову бухгалтерію.

Повідомлено про підозру семи особам. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, у Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади.

Україна підозра Нацгвардія гроші Міноборони податки конвертцентр
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
