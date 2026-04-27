Понад 576 млн грн з оборони вивели через фіктивні фірми – викрито схему

Фото: Прокуратура України

В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила конвертаційний центр для легалізації коштів і ухилення від сплати податків

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, одним із "клієнтів" схеми стало підприємство, яке у 2023-2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Із 2,5 млрд грн державних коштів, отриманих за виконані контракти, посадовці підприємства спільно з учасниками конвертаційного центру вивели в тінь понад 576 млн грн.

За матеріалами справи, кошти перераховувалися через мережу фіктивних підприємств за нібито постачання товарів і послуг, які фактично не здійснювалися. Так звані фірми-прокладки не мали працівників, виробничих потужностей і реальної господарської діяльності, а їхніми номінальними керівниками були підставні особи, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Отримані кошти надалі переводилися в готівку та поверталися замовникам за вирахуванням відсотка за "послуги" конвертаційного центру. Паралельно формувався штучний податковий кредит, що спричинило ухилення від сплати податків на суму понад 100 млн грн.

Під час розслідування проведено понад 40 обшуків, вилучено готівку, транспортні засоби, техніку, печатки та чорнову бухгалтерію.

Повідомлено про підозру семи особам. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб.

