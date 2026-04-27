У Дніпрі знайшли мертвою 14-річну дівчинку, яку шукали добу

У Дніпрі 26 квітня поширювали повідомлення про дівчинку, яка зникла. На жаль, дитину знайшли мертвою

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

26 квітня до поліції надійшла інформація про зникнення неповнолітньої. 14-річна дівчинка пішла з дому в Чечелівському району зранку та не повернулась. Весь цей час Ангеліну шукали.

На жаль, 27 квітня стало відомо, що дівчинку знайшли без ознак життя. Обставини трагедії будуть встановлювати правоохоронці.

