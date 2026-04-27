27 квітня 2026, 12:02

Через негоду в Україні загинули троє людей: триває ліквідація наслідків

Фото: ДСНС Вінниччини
Підрозділи системи МВС продовжують ліквідацію наслідків негоди, яка охопила значну частину України

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, найбільших руйнувань шквальний вітер завдав у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

Загалом у 19 регіонах залишаються знеструмленими понад 700 населених пунктів. Пошкоджено покрівлі десятків житлових будинків, комунальних установ, закладів освіти та транспортних засобів.

Унаслідок негоди загинули троє людей – у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях. Ще восьмеро осіб, серед яких дитина, дістали травми.

За даними рятувальників, напередодні підрозділи ДСНС здійснили понад 400 виїздів. Фахівці розпилювали повалені дерева, демонтували аварійні конструкції та надавали допомогу постраждалим.

Після початку негоди поліцейські посилили патрулювання, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху у місцях падіння дерев і конструкцій. На окремих ділянках організували об’їзди.

Наразі відновлювальні роботи тривають. Рятувальники разом з енергетиками працюють над ліквідацією наслідків стихії та відновленням електропостачання.

За прогнозами, пориви вітру збережуться на більшості території країни. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий). Громадян закликають бути обережними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в через негоду, загинули двоє людей, серед постраждалих є дитина.

Як відомо, 26 квітня в західних та центральних регіонах пройшли потужні дощі з градом. У Київській області сильний вітер зірвав дах. Також у Харківській області повідомляли про знеструмлення.

Україна вітер негода загиблі постраждалі діти поліція ДСНС дерева авто знеструмлення
