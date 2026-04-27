Поблизу ЗАЕС внаслідок удару дрона загинув працівник станції – МАГАТЕ

Ілюстративне фото: Reuters

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X з посиланням на російську окупаційну адміністрацію станції, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що МАГАТЕ поінформували про інцидент, який стався вранці поблизу промислового майданчика ЗАЕС. За їхніми даними, внаслідок удару дрона загинув працівник транспортного цеху, який перебував неподалік об’єкта.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на неприпустимості атак у районі ядерних об’єктів.

У агентстві також повідомили, що їхня місія на місці вивчатиме обставини інциденту та продовжить моніторинг ситуації навколо станції.

Нагадаємо, 26 квтіня Запорізька атомна електростанція знову опинилася в режимі блекауту після втрати зовнішнього електроживлення. Протягом близько півтори години станція працювала на резервному живленні – від 19 дизель-генераторів.